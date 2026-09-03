В Одессе в результате российской атаки повреждено многоэтажное здание: пострадали 8 человек

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали восемь человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

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"Вражеская атака на Одессу. Повреждена многоэтажка", — сообщил Лысак.

Позже начальник Одесской ГВА сообщил, что в результате атаки пострадали восемь человек.

На месте работают экстренные службы

По словам Лысака, на месте находятся все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Информация о характере повреждений жилого дома и состоянии пострадавших уточняется.

Местные паблики сообщают о попадании в ЖК "Руслан и Людмила".

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