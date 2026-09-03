В Борисполе в результате атаки "шахеда" произошел пожар: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 сентября российский ударный беспилотник атаковал Борисполь в Киевской области. В результате попадания загорелось складское помещение, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мониторинговые каналы и Telegram-канал "ВИСТИ Новости Борисполь".

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По предварительной информации, в самом Борисполе зафиксировали попадание реактивного "Шахеда" в складское помещение.

После атаки возник пожар. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия удара и возгорания.

Взрывная волна повредила дома и автомобили

В результате взрыва в Борисполе повреждены автомобили.

Также взрывная волна выбила окна в жилых домах. Местные источники сообщают о пострадавших.

По информации начальника ОГА Тимура Ткачена, в Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

"Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

На местах работают все оперативные службы. Последствия атаки фиксируем и уточняем", — говорится в сообщении.

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Первые последствия













