В Борисполе в результате атаки "шахеда" произошел пожар: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
3 сентября российский ударный беспилотник атаковал Борисполь в Киевской области. В результате попадания загорелось складское помещение, есть пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мониторинговые каналы и Telegram-канал "ВИСТИ Новости Борисполь".
По предварительной информации, в самом Борисполе зафиксировали попадание реактивного "Шахеда" в складское помещение.
После атаки возник пожар. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия удара и возгорания.
Взрывная волна повредила дома и автомобили
В результате взрыва в Борисполе повреждены автомобили.
Также взрывная волна выбила окна в жилых домах. Местные источники сообщают о пострадавших.
По информации начальника ОГА Тимура Ткачена, в Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
"Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.
На местах работают все оперативные службы. Последствия атаки фиксируем и уточняем", — говорится в сообщении.
Первые последствия
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