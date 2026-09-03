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Новости Обстрел Киевщины
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В Борисполе в результате атаки "шахеда" произошел пожар: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 сентября российский ударный беспилотник атаковал Борисполь в Киевской области. В результате попадания загорелось складское помещение, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мониторинговые каналы и Telegram-канал "ВИСТИ Новости Борисполь".

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По предварительной информации, в самом Борисполе зафиксировали попадание реактивного "Шахеда" в складское помещение.

После атаки возник пожар. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия удара и возгорания.

Взрывная волна повредила дома и автомобили

В результате взрыва в Борисполе повреждены автомобили.

Также взрывная волна выбила окна в жилых домах. Местные источники сообщают о пострадавших.

По информации начальника ОГА Тимура Ткачена, в Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

"Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

На местах работают все оперативные службы. Последствия атаки фиксируем и уточняем", — говорится в сообщении.

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Первые последствия 

Россия атаковала Бориспольский район
Россия атаковала Бориспольский район
Россия атаковала Бориспольский район
Россия атаковала Бориспольский район
Россия атаковала Бориспольский район
Россия атаковала Бориспольский район
Россия атаковала Бориспольский район

Автор: 

Борисполь (788) Киевская область (5048) обстрел (35192) Бориспольский район (99)
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