Росія масовано атакувала Київщину: під ударом опинилися три райони, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки на Київську область травмувалися двоє людей. У Борисполі частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок, ще 15 мешканців евакуювали рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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У Борисполі внаслідок російського удару виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив покрівлю, а також були зруйновані конструкції дев'ятого поверху.

За попередніми даними, травмувалися двоє людей. Рятувальники евакуювали з будинку 15 мешканців.

Психологи ДСНС працювали на місці та надавали постраждалим і евакуйованим необхідну допомогу.

У Бучанському районі ворог завдав повторного удару

У Бучанському районі після російської атаки загорілося складське приміщення.

Під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару по складській будівлі, розташованій поруч. Рятувальники продовжили роботу після повторної атаки.

На Обухівщині горіли екосистеми

В Обухівському районі падіння уламків російських безпілотників спричинило пожежі в екосистемах.

Рятувальники ліквідовували займання, які виникли внаслідок атаки.

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