Чотири влучання БпЛА у склади: РФ атакувала Святопетрівське на Київщині

У селі Святопетрівське Білогородської громади Київської області увечері 4 вересня зафіксували чотири прямі влучання російських БпЛА у складські приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

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"На жаль, маємо чотири прямі влучання БпЛА у складські приміщення в селі Святопетрівське. Попередньо – без загиблих і постраждалих", - ідеться в повідомленні.

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Виникла пожежа

На місці виникла пожежа, спостерігається сильне задимлення. Наразі перебуваю на місці події.

Тут працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

"Прошу мешканців прилеглих територій зачинити вікна, без потреби не виходити на вулицю та не наближатися до місця ураження, – існує ймовірність повторних ударів", - звернувся посадовець до громадян.

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Для водіїв.

Вулиця Білогородська тимчасово перекрита у напрямку Святопетрівське-Білогородка та у зворотному напрямку. Просимо користуватися альтернативними маршрутами.

Детальніша інформація – згодом. Працюємо.