Четыре попадания БПЛА в склады: РФ атаковала Святопетровскоен ав Киевщине
В селе Святопетровское Белогородской общины Киевской области вечером 4 сентября было зафиксировано четыре прямых попадания российских БПЛА в складские помещения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко.
"К сожалению, зафиксированы четыре прямых попадания БПЛА в складские помещения в селе Святопетровское. По предварительным данным – погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Возник пожар
На месте возник пожар, наблюдается сильное задымление. Сейчас нахожусь на месте происшествия.
Здесь работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
"Прошу жителей прилегающих территорий закрыть окна, без необходимости не выходить на улицу и не приближаться к месту поражения – существует вероятность повторных ударов", – обратился чиновник к гражданам.
Для водителей
Улица Белогородская временно перекрыта в направлении Святопетровское-Белогородка и в обратном направлении. Просим пользоваться альтернативными маршрутами.
Более подробная информация - позже. Работаем.
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