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Новини Обстріли Миколаївщини Удари РФ по супермаркетах і ТЦ
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Наслідки ударів РФ по "Епіцентру" в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали кількох ударів по торговельному центру "Епіцентр" у Миколаєві. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, у торговельних залах виникли пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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На місцях влучань виникли пожежі.

"Серед постраждалих — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів

Ліквідація наслідків атаки ускладнювалася постійною загрозою нових ударів.

"Через небезпеку особовий склад неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла — рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки", - зазначили у ДСНС.

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Наслідки атаки

Росіяни кілька разів атакували
Росіяни кілька разів атакували
Росіяни кілька разів атакували
Росіяни кілька разів атакували
Росіяни кілька разів атакували
Росіяни кілька разів атакували

Автор: 

Миколаїв (1670) Миколаївська область (2448) обстріл (36539) ТРЦ (101) Миколаївський район (271)
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