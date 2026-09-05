Наслідки ударів РФ по "Епіцентру" в Миколаєві. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали кількох ударів по торговельному центру "Епіцентр" у Миколаєві. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, у торговельних залах виникли пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
На місцях влучань виникли пожежі.
"Серед постраждалих — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів
Ліквідація наслідків атаки ускладнювалася постійною загрозою нових ударів.
"Через небезпеку особовий склад неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла — рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки", - зазначили у ДСНС.
Наслідки атаки
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