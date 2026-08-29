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Новини Обстріли Миколаївщини
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Росіяни ударом БпЛА пошкодили склад харчового підприємства на Миколаївщині

РФ атакувала Миколаївщину

Увечері 29 серпня російські війська атакували "Шахедом" Миколаївський район, унаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні ввечері ворог атакував БпЛА типу "Shahed" Миколаївський район", - написав він.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. Виникла пожежа.

Також повідомляється, що постраждалих немає.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська 28 та зранку 29 серпня атакували Миколаївську область ударними БпЛА. Внаслідок масованої атаки без електропостачання залишилися понад 300 тисяч абонентів.

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Миколаївська область (2444) обстріл (36410) Миколаївський район (265)
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