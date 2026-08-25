Ворожий БпЛА влучив у приміський потяг на Миколаївщині, - "УЗ"

На Миколаївщині російський БпЛА влучив у приміський поїзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Люди не постраждали

Як зазначається, пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації.

Моніторинговий центр "Укрзалізниці", який цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади про небезпеку, завчасно передав команду про евакуацію.

На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки.

Застереження для пасажирів

"Дякуємо ДСНС та Миколаївській обласній військовій адміністрації за допомогу й оперативне реагування. Під час подорожі уважно слухайте оголошення та неухильно виконуйте вказівки залізничників", - наголошують в "УЗ".