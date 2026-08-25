Вражеский БПЛА поразил пригородный поезд в Николаевской области, - "УЗ"
В Николаевской области российский БПЛА попал в пригородный поезд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Люди не пострадали
Как отмечается, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали благодаря своевременно объявленной повышенной опасности и оперативной работе железнодорожников во время эвакуации.
Мониторинговый центр "Укрзализныци", который круглосуточно следит за воздушными угрозами и предупреждает поездные бригады об опасности, заблаговременно передал команду об эвакуации.
На месте уже работают экстренные службы и железнодорожники, которые ликвидируют последствия атаки.
Предупреждение для пассажиров
"Благодарим ГСЧС и Николаевскую областную военную администрацию за помощь и оперативное реагирование. Во время поездки внимательно слушайте объявления и неукоснительно выполняйте указания железнодорожников", — подчеркивают в "УЗ".
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