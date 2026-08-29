Россияне ударом БПЛА повредили склад пищевого предприятия на Николаевщине
Вечером 29 августа российские войска нанесли удар "Шахедом" по Николаевскому району, вследствие чего возник пожар.
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня вечером враг атаковал БПЛА типа "Shahed" Николаевский район", — написал он.
Отмечается, что вследствие атаки поврежден склад одного из предприятий пищевой промышленности. Возник пожар.
Также сообщается, что пострадавших нет.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские войска 28 и утром 29 августа атаковали Николаевскую область ударными БПЛА. Вследствие массированной атаки без электроснабжения остались более 300 тысяч абонентов.
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