У Миколаєві та Херсонській громаді повністю відсутнє електропостачання, причини встановлюються

У Миколаєві та на території всієї Херсонської громади ввечері 8 вересня повністю зникло електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

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Миколаїв залишився без світла

За словами Олександра Сєнкевича, ввечері в місті повністю відсутнє електропостачання. Відповідні служби з’ясовують причину знеструмлення.

Через відсутність електрики у Миколаєві не курсують трамваї.

Водночас на лінії працюють тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.

"Друзі, наразі в Миколаєві відсутнє електропостачання. Відповідні служби вже з'ясовують причину", - додав він.

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У Херсонській громаді також немає електрики

Повне знеструмлення зафіксували і на території всієї Херсонської громади.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що причини відсутності електропостачання наразі встановлюються.

"Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються", - зазначив він.

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