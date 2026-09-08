У Миколаєві та Херсонській громаді повністю відсутнє електропостачання, причини встановлюються
У Миколаєві та на території всієї Херсонської громади ввечері 8 вересня повністю зникло електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Миколаїв залишився без світла
За словами Олександра Сєнкевича, ввечері в місті повністю відсутнє електропостачання. Відповідні служби з’ясовують причину знеструмлення.
Через відсутність електрики у Миколаєві не курсують трамваї.
Водночас на лінії працюють тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.
"Друзі, наразі в Миколаєві відсутнє електропостачання. Відповідні служби вже з'ясовують причину", - додав він.
У Херсонській громаді також немає електрики
Повне знеструмлення зафіксували і на території всієї Херсонської громади.
Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що причини відсутності електропостачання наразі встановлюються.
"Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються", - зазначив він.
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