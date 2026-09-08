Тариф на світло пропонують заморозити на рівні 4,32 грн до кінця воєнного стану та ще на рік

В Україні пропонують зафіксувати тариф на електроенергію для населення на рівні не вище 4,32 грн за кВт⋅год на весь період воєнного стану та ще на 12 місяців після його припинення.

Відповідна петиція петиції №41/010872-26еп зареєстрована на сайті Кабінету Міністрів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наразі тариф для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт⋅год. Постановою уряду від 29 квітня 2026 року його дію продовжили до 31 жовтня.

У Міненерго раніше заявляли, що автоматичного підвищення тарифу з 1 листопада не передбачається, а механізм покладення спеціальних обов’язків продовжує діяти. Перехід до ринкового ціноутворення планують розглядати після завершення воєнного стану.

Водночас автори петиції вважають, що продовження чинного тарифу лише на кілька місяців створює невизначеність для споживачів. Вони нагадують, що у червні 2024 року вартість електроенергії для населення зросла на 64% – із 2,64 до 4,32 грн за кВт⋅год.

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Що ще пропонують

Крім фіксації основного тарифу, автори петиції пропонують встановити на весь опалювальний сезон пільгову ціну 2,64 грн за кВт⋅год для домогосподарств з електроопаленням, а також будинків без газу та централізованого теплопостачання.

Також Кабмін закликають не підвищувати тарифи без попереднього запровадження адресної допомоги для вразливих домогосподарств та автоматично надавати пільговий тариф на електроопалення без необхідності подавати заяви й довідки.

На період воєнного стану пропонується заборонити відключати електроенергію за борги в регіонах, де діють обмеження споживання, та дозволити безвідсоткову реструктуризацію заборгованості.

Йдеться саме про пропозиції авторів петиції – рішення про фіксацію тарифу на рівні 4,32 грн за кВт⋅год на весь період воєнного стану та рік після нього уряд наразі не ухвалював.

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