Тариф на электроэнергию предлагают заморозить на уровне 4,32 грн до конца военного положения и еще на год

В Украине предлагают зафиксировать тариф на электроэнергию для населения на уровне не выше 4,32 грн за кВт·ч на весь период военного положения и еще на 12 месяцев после его отмены.

Соответствующая петиция №41/010872-26эп зарегистрирована на сайте Кабинета Министров. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт·ч. Постановлением правительства от 29 апреля 2026 года его действие продлили до 31 октября.

В Минэнерго ранее заявляли, что автоматического повышения тарифа с 1 ноября не предусмотрено, а механизм возложения специальных обязательств продолжает действовать. Переход к рыночному ценообразованию планируют рассматривать после завершения военного положения.

В то же время авторы петиции считают, что продление действующего тарифа лишь на несколько месяцев создает неопределенность для потребителей. Они напоминают, что в июне 2024 года стоимость электроэнергии для населения выросла на 64% - с 2,64 до 4,32 грн за кВт·ч.

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Что еще предлагают

Помимо фиксации основного тарифа, авторы петиции предлагают установить на весь отопительный сезон льготную цену 2,64 грн за кВт⋅ч для домохозяйств с электроотоплением, а также домов без газа и централизованного теплоснабжения.

Также Кабмин призывают не повышать тарифы без предварительного введения адресной помощи для уязвимых домохозяйств и автоматически предоставлять льготный тариф на электроотопление без необходимости подавать заявления и справки.

На период военного положения предлагается запретить отключать электроэнергию за долги в регионах, где действуют ограничения на потребление, и разрешить беспроцентную реструктуризацию задолженности.

Речь идет именно о предложениях авторов петиции - решение о фиксации тарифа на уровне 4,32 грн за кВт·ч на весь период военного положения и год после него правительство пока не принимало.

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