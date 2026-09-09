Удар РФ по Миколаєву: загинула жінка, серед поранених - 15-річна дитина. ФОТО

Цієї ночі ворог знову атакував Миколаїв. Внаслідок удару загинула 70-річна жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

За його словами, постраждали 4 мирних жителі: 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина.

Пошкоджено інфраструктуру

Під ударом також опинилися об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один із них знищено повністю.

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"Виправдання тому, що росія продовжує робити з мирними людьми, немає й не може бути. Наразі комунальні служби готуються до виїзду на місце - допомагатимемо постраждалим, прибиратимемо наслідки обстрілу, закриватимемо пошкоджені вікна. Ворог знову приніс смерть і руйнування в наші домівки. Ми працюємо і працюватимемо стільки, скільки буде потрібно, щоб допомогти кожному постраждалому", - наголошує очільник міста.

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