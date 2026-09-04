Росіяни знову атакували ТЦ у Миколаєві: постраждала 17-річна дівчина

Фото: Суспільне

Унаслідок повторної атаки російських "шахедів" на торговельний центр у Миколаєві ввечері в п'ятницю, 4 вересня, постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждала дівчина

"17-річна дівчина постраждала сьогодні ввечері внаслідок повторних ворожих ударів БпЛА типу "Shahed" по торговельному центру в Миколаєві", - сказано в повідомленні.

Дівчині надали необхідну медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, унаслідок чого є постраждалі. У Миколаєві пошкоджений торговельний центр.

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