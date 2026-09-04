Дві людини постраждали внаслідок ворожих атак на Миколаївщину, пошкоджено ТЦ
Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Миколаєву
Ворог атакував Миколаїв, попередньо, БпЛА типу "Shahed-238". Унаслідок удару пошкоджено торговельний центр.
Також постраждав 72-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості, чоловіка госпіталізовано. Інформація уточнюється.
Атака на область
Ворог атакував Куцурубську громаду, попередньо, БпЛА типу "Ланцет". У с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку.
Постраждав 57-річний чоловік, його також госпіталізовано. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
"Знову удари по цивільних. Знову постраждалі люди. росія продовжує свій терор проти мирного населення", - наголосив начальник ОВА.
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