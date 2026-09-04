Два человека пострадали в результате вражеских атак на Николаевщину, поврежден торговый центр

Сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли удары по Николаеву и области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по Николаеву

Враг атаковал Николаев, предположительно, с помощью БПЛА типа Shahed-238. В результате удара поврежден торговый центр.

Также пострадал 72-летний мужчина. Его состояние - средней тяжести, мужчина госпитализирован. Информация уточняется.

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Атака на область

Враг атаковал Куцурубскую громаду, предположительно, с помощью БПЛА типа "Ланцет". В с. Дмитровка повреждена крыша частного дома.

Пострадал 57-летний мужчина, он также госпитализирован. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Снова удары по гражданским. Снова пострадавшие люди. Россия продолжает свой террор против мирного населения", - подчеркнул глава ОВА.

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