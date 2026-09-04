Россияне снова атаковали ТЦ в Николаеве: пострадала 17-летняя девушка
В результате повторной атаки российских "шахидов" на торговый центр в Николаеве вечером в пятницу, 4 сентября, пострадала 17-летняя девушка.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадавшая девушка
"17-летняя девушка пострадала сегодня вечером в результате повторных вражеских ударов БПЛА типа "Shahed" по торговому центру в Николаеве", - говорится в сообщении.
Девушке оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.
Что предшествовало
Напомним, что сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли удары по Николаеву и области, в результате чего есть пострадавшие. В Николаеве поврежден торговый центр.
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