Россияне снова атаковали ТЦ в Николаеве: пострадала 17-летняя девушка

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В результате повторной атаки российских "шахидов" на торговый центр в Николаеве вечером в пятницу, 4 сентября, пострадала 17-летняя девушка.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшая девушка

"17-летняя девушка пострадала сегодня вечером в результате повторных вражеских ударов БПЛА типа "Shahed" по торговому центру в Николаеве", - говорится в сообщении.

Девушке оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли удары по Николаеву и области, в результате чего есть пострадавшие. В Николаеве поврежден торговый центр.

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