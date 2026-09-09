Троє людей постраждали через атаку РФ на портову інфраструктуру на Миколаївщині: з них двоє - у важкому стані

Сьогодні, 9 вересня, в першій половині дня російські окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі Миколаївського району на Миколаївщині, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, усі постраждалі – чоловіки. Їх госпіталізували. Двоє чоловіків, 28 та 46 років, перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного чоловіка - середньої тяжкості.

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Росія продовжує бити по нашій інфраструктурі та наражати на небезпеку людей, які просто виконують свою роботу", - наголосив голова ОВА.

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Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня ворог атакував Миколаїв, унаслідок чого загинула 70-річна жінка. Також серед чотирьох поранених - 15-річна дитина.

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