Троє людей постраждали через атаку РФ на портову інфраструктуру на Миколаївщині: з них двоє - у важкому стані
Сьогодні, 9 вересня, в першій половині дня російські окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі Миколаївського району на Миколаївщині, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, усі постраждалі – чоловіки. Їх госпіталізували. Двоє чоловіків, 28 та 46 років, перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного чоловіка - середньої тяжкості.
Медики надають їм усю необхідну допомогу.
"Росія продовжує бити по нашій інфраструктурі та наражати на небезпеку людей, які просто виконують свою роботу", - наголосив голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 9 вересня ворог атакував Миколаїв, унаслідок чого загинула 70-річна жінка. Також серед чотирьох поранених - 15-річна дитина.
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