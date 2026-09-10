Миколаїв зазнав масованих атак РФ: четверо загиблих і 19 поранених, серед них діти
У Миколаєві внаслідок російських атак загинули четверо людей, ще 19 дістали поранення. Російські війська протягом дня 9 вересня та вночі 10 вересня били по місту ударними безпілотниками, керованими авіабомбами та "Бандеролями".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Під ударами опинилися портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти.
Внаслідок атак загинули дві жінки віком 45 та 64 роки та двоє чоловіків - 49 і 53 років.
Поранення дістали 19 людей: вісім жінок віком від 18 до 71 року, восьмеро чоловіків віком від 28 до 74 років, а також троє дітей - дівчинка віком два роки та хлопчики віком один і вісім років.
Пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура
У Миколаєві внаслідок російських ударів пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного та приватного будинків, готель, автомобіль, гараж і складські приміщення.
Також зазнали пошкоджень будівля установи пенітенціарної системи та порожній склад.
Росія атакувала Миколаївський район
У Миколаївському районі вдень 9 вересня російські війська завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Люди не постраждали.
Крім того, росіяни атакували Очаків ударним безпілотником Shahed-238. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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