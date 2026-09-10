Миколаїв зазнав масованих атак РФ: четверо загиблих і 19 поранених, серед них діти

У Миколаєві внаслідок російських атак загинули четверо людей, ще 19 дістали поранення. Російські війська протягом дня 9 вересня та вночі 10 вересня били по місту ударними безпілотниками, керованими авіабомбами та "Бандеролями".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Під ударами опинилися портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти.

Внаслідок атак загинули дві жінки віком 45 та 64 роки та двоє чоловіків - 49 і 53 років.

Поранення дістали 19 людей: вісім жінок віком від 18 до 71 року, восьмеро чоловіків віком від 28 до 74 років, а також троє дітей - дівчинка віком два роки та хлопчики віком один і вісім років.

Пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура

У Миколаєві внаслідок російських ударів пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного та приватного будинків, готель, автомобіль, гараж і складські приміщення.

Також зазнали пошкоджень будівля установи пенітенціарної системи та порожній склад.

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Росія атакувала Миколаївський район

У Миколаївському районі вдень 9 вересня російські війська завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Люди не постраждали.

Крім того, росіяни атакували Очаків ударним безпілотником Shahed-238. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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