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Слов’янськ зазнав нових ударів: загинув чоловік, є поранений. ФОТО
Російські війська протягом минулої доби завдавали ударів по Слов’янську Донецької області, застосовуючи авіабомби та безпілотники. Внаслідок атак загинув чоловік, ще одна людина зазнала поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"Російські військові били по місту з різних видів озброєння. Зокрема, застосовували авіабомби ФАБ-250, безпілотники "Герань-2" та FPV-дрони", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських ударів пошкоджені та зруйновані приватні житлові будинки, а також обладнання об’єктів критичної інфраструктури.
Поранення дістала одна людина. Також внаслідок атаки загинув чоловік 1981 року народження.
Наслідки атаки
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