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Новини Обстріли Донеччини Обстріл Краматорська
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Рашисти масовано вдарили ФАБами по Краматорську: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупційні війська вранці масовано вдарили по Краматорську, внаслідок чого загинула людина, 4 особи дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Усього з 05:34 до 05:52 ворог здійснив чотири удари із застосуванням авіабомб ФАБ-250 з УМПК.

Два влучання зафіксовано у багатоквартирні житлові будинки в центральній частині Краматорська. Ще один удар припав по мостовій споруді в селищі Ясногірка. Поблизу багатоквартирного будинку в центрі міста зафіксовано падіння боєприпасу, який не здетонував", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок російського удару загинув чоловік 1980 року народження.

Також поранення дістали чоловік 1966 року народження та жінки 1965, 1968 і 1947 років народження.

Пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки у центральній частині міста.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох - чоловіки 1959 та 1980 р.н.

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РФ масовано вдарила по Краматорську: є загиблий
РФ масовано вдарила по Краматорську: є загиблий
РФ масовано вдарила по Краматорську: є загиблий
РФ масовано вдарила по Краматорську: є загиблий

Автор: 

Краматорськ (973) обстріл (36573) Донецька область (11769) Краматорський район (1474)
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