Рашисты массированно ударили ФАБами по Краматорску: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска утром нанесли массированный удар по Краматорску, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

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"Всего с 05:34 до 05:52 враг нанес четыре удара с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК.



Два попадания зафиксированы в многоквартирные жилые дома в центральной части Краматорска. Еще один удар пришелся по мостовому сооружению в поселке Ясногорка. Вблизи многоквартирного дома в центре города зафиксировано падение боеприпаса, который не взорвался", - говорится в сообщении.

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В результате российского удара погиб мужчина 1980 года рождения.

Также ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщины 1965, 1968 и 1947 годов рождения.

Повреждены три многоквартирных жилых дома в центральной части города.

Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до двух - погибли мужчины 1959 и 1980 г.р.

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