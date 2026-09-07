Количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября возросло до 9: в больнице умер мужчина
Число жертв нападения РФ на Киев 1 сентября 2026 года возросло до 9 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
"К сожалению, в больнице умер 30-летний мужчина, получивший ранения в результате вражеской атаки 1 сентября. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 1 сентября в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
- Также отмечалось, что в тот день в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие, СТО.
- Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
- Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
- Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.
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