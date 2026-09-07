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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября возросло до 9: в больнице умер мужчина

1 сентября россияне атаковали Киев: есть погибшие и пострадавшие

Число жертв нападения РФ на Киев 1 сентября 2026 года возросло до 9 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

"К сожалению, в больнице умер 30-летний мужчина, получивший ранения в результате вражеской атаки 1 сентября. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 1 сентября в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
  • Также отмечалось, что в тот день в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие, СТО.
  • Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
  • Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
  • Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.

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