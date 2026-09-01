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Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
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Сбито 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахидов

В ночь на 1 сентября 2026 года войска РФ нанесли массированный удар по Украине с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Чем наносил удары враг?

По данным Воздушных сил, противник атаковал:

  • баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23/С-400 и противокорабельными ракетами "Циркон" из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ;
  • крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из Новороссийска;
  • противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря;
  • S8000 "Бандероль" из Брянской области и над акваторией Азовского моря;
  • 218 ударными БПЛА типа Shahed (около трети - реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

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Основные направления удара - Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 199 целей:

  • 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400;
  • 2 S8000 "Бандероль";
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 187 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Последствия

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 28 точках, а также падение сбитых (обломки) в 10 точках. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация об их местонахождении уточняется. К сожалению, в результате российской атаки есть погибшие и пострадавшие.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве более десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают ВВС.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
  • Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие, СТО.
  • Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
  • Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

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