Сбито 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 1 сентября 2026 года войска РФ нанесли массированный удар по Украине с использованием ракет и ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем наносил удары враг?
По данным Воздушных сил, противник атаковал:
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23/С-400 и противокорабельными ракетами "Циркон" из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ;
- крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из Новороссийска;
- противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря;
- S8000 "Бандероль" из Брянской области и над акваторией Азовского моря;
- 218 ударными БПЛА типа Shahed (около трети - реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Основные направления удара - Одесская и Киевская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 199 целей:
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400;
- 2 S8000 "Бандероль";
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 187 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Последствия
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 28 точках, а также падение сбитых (обломки) в 10 точках. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация об их местонахождении уточняется. К сожалению, в результате российской атаки есть погибшие и пострадавшие.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве более десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают ВВС.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
- Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие, СТО.
- Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
- Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
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