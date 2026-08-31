Россияне массированно атакуют Одессу: в городе раздаются взрывы, повреждена инфраструктура

Поздно вечером в понедельник, 31 августа, в Одессе раздавались взрывы. Российские захватчики атакуют город с помощью дронов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и главу Одесской военно-административной администрации Сергея Лысака.

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Атака на город

Высокоскоростная цель в направлении Черноморска/Одессы с Черного моря, — сообщалось в 22:52.

Группа баражирующих боеприпасов "Бандероль" в направлении Одесской области (в район Одессы), — сообщалось в 23:00.

Ракета с Черного моря в район Черноморска, — сообщалось в 23:02.

Высокоскоростная цель в направлении Одессы с моря, — сообщалось в 23:05.

В сторону Одесской области — скоростные цели (вражеские средства поражения), обычные и реактивные БПЛА, — сообщалось в 23:14.

Группа БПЛА с моря в направлении Одесской области (Национального парка "Тузловские лиманы"), — сообщалось в 23:23.

Раздаются взрывы

"Суспільне" сообщает, что в Одессе прогремела серия взрывов.

Последствия атаки

Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе пострадала инфраструктура.

"Массированная вражеская атака на город. Пострадала инфраструктура", — написал он.

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