Росіяни масовано атакують Одесу: у місті лунають вибухи, пошкоджено інфраструктуру
Пізно ввечері понеділка, 31 серпня, в Одесі лунали вибухи. Російські загарбники атакують місто дронами та ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та очільника Одеської МВА Сергія Лисака.
Атака на місто
- Швидкісна ціль в напрямку Чорноморська/Одеси з Чорного моря, - повідомлялося о 22:52.
- Група баражуючих боєприпасів "Бандероль" на Одещину( в район Одеси), - повідомлялося о 23:00.
- Ракета з Чорного моря в район Чорноморська, - повідомлялося о 23:02.
- Швидкісна ціль в напрямку Одеси з моря, - повідомлялося о 23:05.
- На Одещину швидкісні цілі (ворожі засоби ураження), звичайні та реактивні БпЛА, - повідомлялося о 23:14.
- Група БпЛА з моря в напрямку Одещини(Національного парку "Тузловські лимани"), - повідомлялося о 23:23.
Лунають вибухи
"Суспільне" повідомляє, що в Одесі пролунала серія вибухів.
Наслідки атаки
Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у місті постраждала інфраструктура.
"Масована ворожа атака на місто. Постраждала інфраструктура", - написав він.
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