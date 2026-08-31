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Новини Атака безпілотників на Одесу Вибухи в Одесі
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Росіяни масовано атакують Одесу: у місті лунають вибухи, пошкоджено інфраструктуру

вибухи в Одесі через комбіновану атаку РФ

Пізно ввечері понеділка, 31 серпня, в Одесі лунали вибухи. Російські загарбники атакують місто дронами та ракетами. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та очільника Одеської МВА Сергія Лисака. 

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Атака на місто 

  • Швидкісна ціль в напрямку Чорноморська/Одеси з Чорного моря, - повідомлялося о 22:52.
  • Група баражуючих боєприпасів "Бандероль" на Одещину( в район Одеси), - повідомлялося о 23:00.
  • Ракета з Чорного моря в район Чорноморська, - повідомлялося о 23:02.
  • Швидкісна ціль в напрямку Одеси з моря, - повідомлялося о 23:05.
  • На Одещину швидкісні цілі (ворожі засоби ураження), звичайні та реактивні БпЛА, - повідомлялося о 23:14.
  • Група БпЛА з моря в напрямку Одещини(Національного парку "Тузловські лимани"), - повідомлялося о 23:23.

Лунають вибухи 

"Суспільне" повідомляє, що в Одесі пролунала серія вибухів.

Наслідки атаки 

 Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у місті постраждала інфраструктура.

"Масована ворожа атака на місто. Постраждала інфраструктура", - написав він.

Дивіться також: Росія атакувала Одесу: пошкоджені інфраструктура, школа та багатоповерхівка (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

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