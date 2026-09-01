Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область: в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли 4 человека, 13 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, в результате российской ракетной атаки на Киевскую область зафиксированы повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. В отдельных местах возникли пожары.

Удар РФ по Борисполю

В городе Борисполь произошел пожар, охвативший три автомобиля. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.

Повреждены 5-этажный многоквартирный жилой дом, магазин и два частных жилых дома. Подразделениями ГСЧС эвакуировано 48 человек и извлечены из-под завалов два человека. Пострадали 8 человек, среди них двое детей 2021 и 2010 годов рождения. Также пострадал еще один человек.

На месте работают спасатели и психологи ГСЧС.

В другой части Борисполя возник пожар грузового автомобиля на объекте инфраструктуры. Повреждено здание предприятия. Погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Пожар ликвидирован. Также в Борисполе повреждено помещение СТО. Погиб один человек.















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Как сообщает глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, число погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до 4.

Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

В Борисполе повреждены 5-этажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.

Также зафиксированы повреждения в Обуховском районе. Один человек получил ранения. Повреждены 11 частных домов, складские помещения и АЗС.

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Удары по другим локациям

В с. Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных жилых дома.

с. Гусачевка: обломками повреждены 11 частных жилых домов, гаражное помещение и легковой автомобиль.

Спасатели продолжают работать на местах российских атак и ликвидировать их последствия.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.