РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14890 посетителей онлайн
Новости Обстрел Киевщины
2 185 4

Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область: в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли 4 человека, 13 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, в результате российской ракетной атаки на Киевскую область зафиксированы повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. В отдельных местах возникли пожары.

Удар РФ по Борисполю

В городе Борисполь произошел пожар, охвативший три автомобиля. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.

Повреждены 5-этажный многоквартирный жилой дом, магазин и два частных жилых дома. Подразделениями ГСЧС эвакуировано 48 человек и извлечены из-под завалов два человека. Пострадали 8 человек, среди них двое детей 2021 и 2010 годов рождения. Также пострадал еще один человек.

На месте работают спасатели и психологи ГСЧС.

В другой части Борисполя возник пожар грузового автомобиля на объекте инфраструктуры. Повреждено здание предприятия. Погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Пожар ликвидирован. Также в Борисполе повреждено помещение СТО. Погиб один человек.

Удар РФ по Борисполю
Удар РФ по Борисполю
Удар РФ по Борисполю
Удар РФ по Борисполю
Удар РФ по Борисполю
Удар РФ по Борисполю
Удар РФ по Борисполю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами: погиб человек, 9 пострадали

Как сообщает глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, число погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до 4.

Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

В Борисполе повреждены 5-этажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.

Также зафиксированы повреждения в Обуховском районе. Один человек получил ранения. Повреждены 11 частных домов, складские помещения и АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар бушует в Бучанском районе Киевской области: в Киеве возможно задымление

Удары по другим локациям

  • В с. Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных жилых дома.
  • с. Гусачевка: обломками повреждены 11 частных жилых домов, гаражное помещение и легковой автомобиль.

Спасатели продолжают работать на местах российских атак и ликвидировать их последствия.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Автор: 

Борисполь (785) Киевская область (5033) обстрел (35130) ГСЧС (5455) Бориспольский район (95)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 