Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область: в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли 4 человека, 13 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате российской ракетной атаки на Киевскую область зафиксированы повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. В отдельных местах возникли пожары.
Удар РФ по Борисполю
В городе Борисполь произошел пожар, охвативший три автомобиля. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.
Повреждены 5-этажный многоквартирный жилой дом, магазин и два частных жилых дома. Подразделениями ГСЧС эвакуировано 48 человек и извлечены из-под завалов два человека. Пострадали 8 человек, среди них двое детей 2021 и 2010 годов рождения. Также пострадал еще один человек.
На месте работают спасатели и психологи ГСЧС.
В другой части Борисполя возник пожар грузового автомобиля на объекте инфраструктуры. Повреждено здание предприятия. Погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Пожар ликвидирован. Также в Борисполе повреждено помещение СТО. Погиб один человек.
Как сообщает глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, число погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до 4.
Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
В Борисполе повреждены 5-этажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.
Также зафиксированы повреждения в Обуховском районе. Один человек получил ранения. Повреждены 11 частных домов, складские помещения и АЗС.
Удары по другим локациям
- В с. Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных жилых дома.
- с. Гусачевка: обломками повреждены 11 частных жилых домов, гаражное помещение и легковой автомобиль.
Спасатели продолжают работать на местах российских атак и ликвидировать их последствия.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
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