Россия массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами: один человек погиб, 8 пострадали

В ночь на 1 сентября Киевская область подверглась массированной атаке российских войск с применением ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома и предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.

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В Борисполе в результате российской атаки поврежден пятиэтажный жилой дом. На парковке возле него загорелись автомобили. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Из поврежденного дома эвакуировали 48 человек.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек, среди них — ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Борисполе повреждено одно из предприятий. Там погиб человек, еще один получил травмы. Родным и близким погибшего выражают соболезнования.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы повреждений.

Информация о последствиях российского удара уточняется.

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