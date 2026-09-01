Росія масовано атакувала Київщину ракетами та дронами: загинула людина, 9 постраждали

Київщина вночі на 1 вересня зазнала масованої атаки російських військ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й підприємство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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У Борисполі внаслідок російської атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці біля нього загорілися автомобілі. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Із пошкодженого будинку евакуювали 48 людей.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед них - дитина. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Також у Борисполі пошкоджено одне з підприємств. Там загинула людина, ще одна отримала травми. Рідним та близьким загиблого висловлюють співчуття.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

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