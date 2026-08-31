928 6
Рашисти знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині
Російські окупанти ударом 31 серпня знищили ще один розподільчий центр торговельної мережі "Аврора".
Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні було знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше - ніхто з наших співробітників не постраждав. Під час атаки всі колеги перебували в укритті.
Про інші наслідки атаки та подальші кроки зможемо повідомити пізніше", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 27 серпня російські окупанти зруйнували розподільчий центр "Аврори".
- 30 серпня також було пошкоджено склад мережі магазинів "Аврора".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль