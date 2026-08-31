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Новини Обстріл Київщини
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Рашисти знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині

РФ знищила розподільчий центр мережі Аврора на Київщині

Російські окупанти ударом 31 серпня знищили ще один розподільчий центр торговельної мережі "Аврора".

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні було знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше - ніхто з наших співробітників не постраждав. Під час атаки всі колеги перебували в укритті.

Про інші наслідки атаки та подальші кроки зможемо повідомити пізніше", - йдеться в повідомленні.

РФ знищила розподільчий центр мережі Аврора на Київщині

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Що передувало?

  • У ніч на 27 серпня російські окупанти зруйнували розподільчий центр "Аврори".
  • 30 серпня також було пошкоджено склад мережі магазинів "Аврора".

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