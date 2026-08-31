Рашисти знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині

Російські окупанти ударом 31 серпня знищили ще один розподільчий центр торговельної мережі "Аврора".

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні було знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше - ніхто з наших співробітників не постраждав. Під час атаки всі колеги перебували в укритті.

Про інші наслідки атаки та подальші кроки зможемо повідомити пізніше", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

У ніч на 27 серпня російські окупанти зруйнували розподільчий центр "Аврори".

30 серпня також було пошкоджено склад мережі магазинів "Аврора".

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