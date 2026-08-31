Пожежа вирує в Бучанському районі Київщини: задимлення можливе у Києві

У Києві попередили про можливо задимлення через пожежу в Бучанському районі.

Про це повідомили у КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Бучанському районі Київської області вирує пожежа. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці", - зазначили там.

Що рекомендують?

У разі появи задимлення рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

за можливості увімкнути очищувач повітря;

пити достатньо води.

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