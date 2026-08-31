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Пожежа вирує в Бучанському районі Київщини: задимлення можливе у Києві
У Києві попередили про можливо задимлення через пожежу в Бучанському районі.
Про це повідомили у КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У Бучанському районі Київської області вирує пожежа. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці", - зазначили там.
Що рекомендують?
У разі появи задимлення рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- за можливості увімкнути очищувач повітря;
- пити достатньо води.
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