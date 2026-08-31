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Новости Обстрел Киевщины
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Пожар бушует в Бучанском районе на Киевщине: в Киеве возможно задымление

Пожар в Бучанском районе: предупредили жителей Киева

В Киеве предупредили о возможном задымлении из-за пожара в Бучанском районе.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В Бучанском районе Киевской области бушует пожар. Из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы", - отметили там.

Что рекомендуют?

В случае появления задымления рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • по возможности включить очиститель воздуха;
  • пить достаточно воды.

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Киевская область (5025) обстрел (35130) Бучанский район (224)
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