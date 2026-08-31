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Пожар бушует в Бучанском районе на Киевщине: в Киеве возможно задымление
В Киеве предупредили о возможном задымлении из-за пожара в Бучанском районе.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В Бучанском районе Киевской области бушует пожар. Из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы", - отметили там.
Что рекомендуют?
В случае появления задымления рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- по возможности включить очиститель воздуха;
- пить достаточно воды.
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