Пожар бушует в Бучанском районе на Киевщине: в Киеве возможно задымление

В Киеве предупредили о возможном задымлении из-за пожара в Бучанском районе.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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"В Бучанском районе Киевской области бушует пожар. Из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы", - отметили там.

Что рекомендуют?

В случае появления задымления рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

по возможности включить очиститель воздуха;

пить достаточно воды.

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