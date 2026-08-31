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Новости Обстрел Киевщины
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Рашисты уничтожили еще один распределительный центр сети "Аврора" на Киевщине

Россия уничтожила распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области

31 августа российские оккупанты нанесли удар, в результате которого был уничтожен ещё один распределительный центр торговой сети "Аврора".

Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В результате очередной вражеской атаки сегодня был уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Самое главное - никто из наших сотрудников не пострадал. Во время атаки все коллеги находились в укрытии.

О других последствиях атаки и дальнейших шагах сможем сообщить позже", - говорится в сообщении.

Россия уничтожила распределительный центр сети

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Что предшествовало?

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Автор: 

Киевская область (5025) обстрел (35130) Аврора (1)
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Топ комментарии
+4
Аврора китайське сміття продає ,це удар по китаю
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31.08.2026 17:37 Ответить
+2
Наскільки я розумію "Аврора" це виключно китайськими товарами торгує? Негоже ***** розкривати пащу на хазяїна...
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31.08.2026 17:44 Ответить
+1
Не джвенди, сам іноді купую щось в Аврорі, бо близько, хоча можу собі дозволити любе. Нормальна там якість для невибагливих речей. Не все в житті повинно бути брендове.
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31.08.2026 18:36 Ответить

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