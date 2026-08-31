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Рашисты уничтожили еще один распределительный центр сети "Аврора" на Киевщине
31 августа российские оккупанты нанесли удар, в результате которого был уничтожен ещё один распределительный центр торговой сети "Аврора".
Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате очередной вражеской атаки сегодня был уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Самое главное - никто из наших сотрудников не пострадал. Во время атаки все коллеги находились в укрытии.
О других последствиях атаки и дальнейших шагах сможем сообщить позже", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 27 августа российские оккупанты разрушили распределительный центр "Авроры".
- 30 августа также был поврежден склад сети магазинов "Аврора".
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+4 Юрій #623587
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+2 Грицько Злий
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+1 Yuriy #582006
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