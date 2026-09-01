Наслідки масованої атаки РФ на Київщину: у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки на Київщину загинули 4 людини, 13 постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, внаслідок російської ракетної атаки на Київщині зафіксовано пошкодження житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури та автомобілів. В окремих місцях виникли пожежі.

Удар РФ по Борисполю

У місті Бориспіль виникла пожежа трьох автомобілів. Рятувальники ліквідували займання на площі 50 кв. м.

Пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Підрозділами ДСНС евакуйовано 48 осіб та деблоковано з-під завалів двох людей. Постраждало 8 осіб, серед них двоє дітей 2021 та 2010 років народження. Також постраждала ще одна людина.

На місці працюють рятувальники та психологи ДСНС.

В іншій частині Борисполя виникла пожежа вантажного автомобіля на об'єкті інфраструктури. Пошкоджено будівлю підприємства. Загинуло 2 людини, ще 3 постраждали. Пожежу ліквідовано. Також у Борисполі пошкоджено приміщення СТО. Загинула одна людина.















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Як інформує голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, до 4 збільшилася кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю.

Ще 13 людей отримали поранення. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.

Також зафіксовані пошкодження в Обухівському районі. Одна людина отримала поранення. Пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.

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Удари по інших локаціях

с.Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури та два багатоквартирні житлові будинки.

с.Гусачівка уламками пошкоджено 11 приватних житлових будинків, гаражне приміщення та легковий автомобіль.

Рятувальники продовжують працювати на місцях російських атак та ліквідовувати їхні наслідки.

Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

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Оновлена інформація

Як своєю чергою інформує голова Бориспільської РДА Руслан Дяченко, на одному з підприємств загинули двоє працівників, від важких поранень, в лікарні, помер ще один працівник підприємства. За життя ще одного працівника цього ж підприємства, зараз боряться медики.

Також загинув працівник СТО. Деталі наразі встановлюють.

До лікарні доставлено 10 постраждалих, серед них двоє дітей. Одну з них, дівчинку 2021 року народження, переводять до "Охматдиту".











