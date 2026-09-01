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Новини Результат роботи ППО Масований комбінований удар
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Збито 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА, - Повітряні сили

ППО знищує шахеди

У ніч на 1 вересня 2026 року війська РФ масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Чим поцілив ворог?

За даними Повітряних сил, противник атакував:

  • балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської обл. рф;
  • крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;
  • протирадіолокаційними ракетима Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • S8000 "Бандероль" із Брянської обл. та над акваторією Азовського моря;
  • 218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Основні напрямки удару - Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей:

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;
  • 2 S8000 "Бандероль";
  • 5 крилатих ракет "Калібр";
  • 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі.

"Атака триває, в повітряному просторі понад десять ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують ПС.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
  • Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
  • Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
  • Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

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обстріл (36458) Повітряні сили (3740) балістичні ракети (727) Шахед (2460) реактивний шахед (10)
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