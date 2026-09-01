Збито 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 1 вересня 2026 року війська РФ масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим поцілив ворог?
За даними Повітряних сил, противник атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської обл. рф;
- крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;
- протирадіолокаційними ракетима Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- S8000 "Бандероль" із Брянської обл. та над акваторією Азовського моря;
- 218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Основні напрямки удару - Одещина, Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;
- 2 S8000 "Бандероль";
- 5 крилатих ракет "Калібр";
- 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі.
"Атака триває, в повітряному просторі понад десять ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують ПС.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
- Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
- Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
- Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
Будь ласка, зачекайте...
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