Наслідки атаки на Київ: 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Внаслідок ворожої атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро постраждали, серед них - троє дітей.

Наслідки атаки у Дарницькому районі

У Дарницькому районі внаслідок влучання виникли пожежі на двох локаціях. Загинули семеро людей.

Ще одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. Пожежі рятувальники ліквідували.

За іншою адресою вибухова хвиля спричинила пошкодження, внаслідок чого постраждали двоє людей, серед них — дитина.

У Голосіївському районі є загиблий

У Голосіївському районі внаслідок ворожого удару сталося влучання у нежитлову будівлю.

Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували. Одна людина загинула.

У Солом’янському районі зруйновано житловий будинок

У Солом’янському районі внаслідок влучання російського безпілотника сталося часткове руйнування житлового будинку.

Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. Постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.



















