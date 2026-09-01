Наслідки атаки на Київ: 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей. ФОТОрепортаж
У ніч проти 1 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок ворожої атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро постраждали, серед них - троє дітей.
Наслідки атаки у Дарницькому районі
У Дарницькому районі внаслідок влучання виникли пожежі на двох локаціях. Загинули семеро людей.
Ще одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. Пожежі рятувальники ліквідували.
За іншою адресою вибухова хвиля спричинила пошкодження, внаслідок чого постраждали двоє людей, серед них — дитина.
У Голосіївському районі є загиблий
У Голосіївському районі внаслідок ворожого удару сталося влучання у нежитлову будівлю.
Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували. Одна людина загинула.
У Солом’янському районі зруйновано житловий будинок
У Солом’янському районі внаслідок влучання російського безпілотника сталося часткове руйнування житлового будинку.
Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. Постраждалих передали медикам швидкої допомоги.
Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль