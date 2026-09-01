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Новини Обстріли Києва
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Наслідки атаки на Київ: 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Внаслідок ворожої атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро постраждали, серед них - троє дітей.

Наслідки атаки у Дарницькому районі

У Дарницькому районі внаслідок влучання виникли пожежі на двох локаціях. Загинули семеро людей.

Ще одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. Пожежі рятувальники ліквідували.

За іншою адресою вибухова хвиля спричинила пошкодження, внаслідок чого постраждали двоє людей, серед них — дитина.

У Голосіївському районі є загиблий

У Голосіївському районі внаслідок ворожого удару сталося влучання у нежитлову будівлю.

Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували. Одна людина загинула.

У Солом’янському районі зруйновано житловий будинок

У Солом’янському районі внаслідок влучання російського безпілотника сталося часткове руйнування житлового будинку.

Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. Постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ
Російська атака на Київ

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Київ (16915) обстріл (36458) Повітряні атаки на Київ (1101)
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