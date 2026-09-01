Последствия атаки на Киев: 8 человек погибли и еще 5 пострадали, в том числе 3 ребенка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 1 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилая застройка столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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В результате вражеской атаки погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали, среди них - трое детей.

Последствия атаки в Дарницком районе

В Дарницком районе в результате попадания возникли пожары в двух местах. Погибли семь человек.

Еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожары спасатели ликвидировали.

По другому адресу взрывная волна привела к повреждениям, в результате чего пострадали два человека, среди них — ребенок.

В Голосеевском районе есть погибший

В Голосеевском районе в результате вражеского удара произошло попадание в нежилое здание.

Пожар площадью 40 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.

В Соломенском районе разрушен жилой дом

В Соломенском районе в результате попадания российского беспилотника произошло частичное разрушение жилого дома.

Спасатели спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов. Пострадавших передали медикам скорой помощи.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.



















