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Новости Обстрелы Киева
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Последствия атаки на Киев: 8 человек погибли и еще 5 пострадали, в том числе 3 ребенка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 1 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилая застройка столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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В результате вражеской атаки погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали, среди них - трое детей.

Последствия атаки в Дарницком районе

В Дарницком районе в результате попадания возникли пожары в двух местах. Погибли семь человек.

Еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожары спасатели ликвидировали.

По другому адресу взрывная волна привела к повреждениям, в результате чего пострадали два человека, среди них — ребенок.

В Голосеевском районе есть погибший

В Голосеевском районе в результате вражеского удара произошло попадание в нежилое здание.

Пожар площадью 40 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.

В Соломенском районе разрушен жилой дом

В Соломенском районе в результате попадания российского беспилотника произошло частичное разрушение жилого дома.

Спасатели спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов. Пострадавших передали медикам скорой помощи.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев
Российская атака на Киев

Автор: 

Киев (27330) обстрел (35130) Воздушные атаки на Киев (911)
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Топ комментарии
+11
Царство Небесне вбитим кцапськими ракетами. Ця кров на їх руках. В крові і руки 73%, які у 2019 році ставили галочку навпроти того, хто не зробив нашу систему ППО і балістику, та восьмий рік годує брехнею про поганих США і Захід, які не дають йому достатньо ракет. При тому не забуває використовувати навіть спецслужби щоб перевозити вкрадені в людей гроші.
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01.09.2026 08:10 Ответить
+4
собака нічого не зрозумів, я теж не розумію як людиноподібні істоти здатні на такі злочини, скоро третій рейх може здатися цивілізованою державою порівняно з москальщиною, що будує "русский мир"
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01.09.2026 08:25 Ответить
+4
А у Вас як завжди винні "папєрєднікі", чому з 2014 року ЗСУ відроджувались, в з 2019-го все пішло по писді?!
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01.09.2026 09:00 Ответить

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