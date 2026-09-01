Последствия атаки на Киев: 8 человек погибли и еще 5 пострадали, в том числе 3 ребенка. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 1 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилая застройка столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате вражеской атаки погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали, среди них - трое детей.
Последствия атаки в Дарницком районе
В Дарницком районе в результате попадания возникли пожары в двух местах. Погибли семь человек.
Еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожары спасатели ликвидировали.
По другому адресу взрывная волна привела к повреждениям, в результате чего пострадали два человека, среди них — ребенок.
В Голосеевском районе есть погибший
В Голосеевском районе в результате вражеского удара произошло попадание в нежилое здание.
Пожар площадью 40 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.
В Соломенском районе разрушен жилой дом
В Соломенском районе в результате попадания российского беспилотника произошло частичное разрушение жилого дома.
Спасатели спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов. Пострадавших передали медикам скорой помощи.
Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
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