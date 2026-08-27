Окупанти атакували розподільчий центр Comfy та склад "Фори" на Київщині

Сьогодні, 27 серпня, у Київській області російські війська завдали ударів по розподільчому центру мережі Comfy та склад, який використовувала мережа "Фора".

Про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко та Асоціація ритейлерів України із посиланням на заяву компанії "Фора".

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Атака на розподільчий центр Comfy

"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині", - зазначив СЕО компанії.

За його словами, минулося без постраждалих, співробітники перебували у заздалегідь підготовлених укриттях.

"COMFY продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. Контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами", - додав СЕО.

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Удар по складу "Фори"

"Підтверджуємо: сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки постраждав склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише цієї неділі. Найважливіше - всі люди живі, постраждалих немає", - повідомили в компанії.

Зазначається, що це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує "Фора", протягом серпня. Наразі команда продовжує працювати над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами. Магазини мережі працюють у звичному режимі.

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