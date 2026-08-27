Окупанти атакували розподільчий центр Comfy та склад "Фори" на Київщині
Сьогодні, 27 серпня, у Київській області російські війська завдали ударів по розподільчому центру мережі Comfy та склад, який використовувала мережа "Фора".
Про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко та Асоціація ритейлерів України із посиланням на заяву компанії "Фора".
Атака на розподільчий центр Comfy
"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині", - зазначив СЕО компанії.
За його словами, минулося без постраждалих, співробітники перебували у заздалегідь підготовлених укриттях.
"COMFY продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. Контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами", - додав СЕО.
Удар по складу "Фори"
"Підтверджуємо: сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки постраждав склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише цієї неділі. Найважливіше - всі люди живі, постраждалих немає", - повідомили в компанії.
Зазначається, що це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує "Фора", протягом серпня. Наразі команда продовжує працювати над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами. Магазини мережі працюють у звичному режимі.
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Але розумні у нас нікому не треба, в нас нарід слухає гівномарафон.
Ну нічого, завтра порадіють чорному диму над якимось складом на росії, і все стане на свої місця (в дурних головах)...
У Борисполі горять склади Rozetka та Fozzy. Це проблема. Чекаємо на вечірній гундосик Зеленського з обіцянкою помститись. Обіцяти він навчився. А от мститися в нього виходить лише тим, хто вказує на його факапи, помилки, корупцію і брехню. З рашистами, в нього, далі обіцянок помститись і обіцянок створити 3000 ракет, не йде. Рашисти, звісно, наволоч і біосміття, але і наши корупціонери та невігласи своїми діями та невиконанням обіцянок, несуть відповідальність за те, що крадуть гроші з бюджету та не роблять те, що зобов'язані, а через це у України немає можливостей бити у відповідь або мати ракетний щит стримування ворога.
Удару по Москві 3000 ракет, які обіцяв Зеленський, схоже, чекати не варто, бо він займався не цим питанням, а будинком в Династії. Тож 3000 ракет і удару по Москві немає, а будинок в Династії є.
Цікаво, чи будуть удари по складах "Пятьорочки", "Перекрьостка", "Магніту", "Ленти" та "Красного і Белого" у Підмосков'ї? Їх там вистачає. І дронів у нас має вистачати, якщо всі гроші не пішли на Династію і застави. А принцип око за око ніхто не скасовував. Чи Вова, для якого будують дім в Династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова обмежиться вечірним гундосиком і погрозами?