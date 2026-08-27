Розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" знищено внаслідок російської атаки

Унаслідок російської атаки в ніч на 27 серпня знищено розподільчий центр мережі "Будинок іграшок".

Про це повідомила СЕО компанії Марія Назаренко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр "Будинку іграшок". Місце, де зберігалася значна частина товару, і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні… Розподільчий центр – важлива частина великої системи, тому сьогоднішнє влучання може вплинути на частину наших процесів", – розповіла вона.

За її словами, працівники не постраждали - команда під час повітряної тривоги була в укритті.

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"Будинок Іграшок" продовжує працювати

Водночас СЕО наголосила, що "Будинок Іграшок" продовжує працювати: "Наші магазини по всій Україні відкриті, онлайн-магазин працює і приймає нові замовлення. Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося".

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