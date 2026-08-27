Розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" знищено внаслідок російської атаки
Унаслідок російської атаки в ніч на 27 серпня знищено розподільчий центр мережі "Будинок іграшок".
Про це повідомила СЕО компанії Марія Назаренко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр "Будинку іграшок". Місце, де зберігалася значна частина товару, і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні… Розподільчий центр – важлива частина великої системи, тому сьогоднішнє влучання може вплинути на частину наших процесів", – розповіла вона.
За її словами, працівники не постраждали - команда під час повітряної тривоги була в укритті.
"Будинок Іграшок" продовжує працювати
Водночас СЕО наголосила, що "Будинок Іграшок" продовжує працювати: "Наші магазини по всій Україні відкриті, онлайн-магазин працює і приймає нові замовлення. Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося".
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