РФ завдала ударів по критичній інфраструктурі у 10 регіонах, є серйозні руйнування, - Корецький

Після масованого комбінованого удару 27 серпня у 10 регіонах України над ліквідацією наслідків працює близько 300 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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"Під ударами була критична інфраструктура. Є серйозні руйнування в кількох областях", - йдеться в повідомленні.

Корецький зазначив, що окупанти вдарили по Києву, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Полтавській областях.

"Унаслідок атак постраждали п'ятеро людей у Кривому Розі та Запоріжжі. У Краматорську рятувальники врятували 4 людей після удару КАБ по багатоповерхівці. Медики надають їм необхідну допомогу. На Київщині рятувальники працюють над ліквідацією наслідків після удару дронами по підприємствах", - зазначив Корецький.

Що передувало?

Зеленський заявив, що для протидії російським атакам необхідно посилювати українську протиповітряну оборону, зокрема захист від балістичних ракет.

Сибіга закликав союзників надати додаткові пакети підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України та захисту зернової інфраструктури.

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