Масований удар РФ: Сибіга закликав партнерів посилити ППО та енергостійкість України

У ніч проти 27 серпня РФ завдала масованого удару по Україні, поціливши по портах, зерносховищах, об'єктах енергетики, промисловості та іншій інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

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"Це державний тероризм. Це не прояв сили, а прояв безпорадності. Путін не може і не досягне нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критичної інфраструктури.

Доведення марності його терору наблизить кінець цієї війни", - зазначив Сибіга.

Він додав, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Один гектар української сільськогосподарської землі забезпечує їжею 18 людей у світі.

"Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України: додаткові маршрути, квоти, обладнання для зберігання зерна та спільні зусилля для забезпечення свободи судноплавства вздовж наших морських шляхів", - наголосив Сибіга.

Посилення підтримки України перед зимою

Глава МЗС закликав союзників надати додаткові пакети підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України.

"Ми цінуємо кожен внесок: засоби протиповітряної оборони, генеруючі потужності, обладнання, ресурси та імпорт енергоносіїв.

Ми вдячні всім нашим партнерам, які підтримують нас у цей складний час. Разом ми покладемо край російській війні та відновимо мир у Європі", - написав Сибіга.

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