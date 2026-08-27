Массированный удар РФ: Сибига призвал партнеров усилить ПВО и энергетическую устойчивость Украины

В ночь на 27 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, поразив порты, зернохранилища, объекты энергетики, промышленности и другую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

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"Это государственный терроризм. Это не проявление силы, а проявление беспомощности. Путин не может и не добьется ничего на поле боя. Вместо этого он делает ставку на терроризирование наших городов, портов и критической инфраструктуры.

Доказательство тщетности его террора приблизит конец этой войны", — отметил Сибига.

Он добавил, что атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути особенно вредны не только для Украины, но и для примерно 400 миллионов человек во всем мире. Один гектар украинской сельскохозяйственной земли обеспечивает продовольствием 18 человек в мире.

"Мы призываем к немедленным действиям по преодолению последствий российских атак на экспорт зерна из Украины: дополнительные маршруты, квоты, оборудование для хранения зерна и совместные усилия по обеспечению свободы судоходства вдоль наших морских путей", — подчеркнул Сибига.

Усиление поддержки Украины перед зимой

Глава МИД призвал союзников предоставить дополнительные пакеты поддержки для укрепления энергетической устойчивости Украины.

"Мы ценим каждый вклад: средства противовоздушной обороны, генерирующие мощности, оборудование, ресурсы и импорт энергоносителей.

Мы благодарны всем нашим партнерам, которые поддерживают нас в это сложное время. Вместе мы положим конец российской войне и восстановим мир в Европе", — написал Сибига.

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