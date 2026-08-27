РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12857 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Массированный комбинированный удар
591 11

Массированный удар РФ: Сибига призвал партнеров усилить ПВО и энергетическую устойчивость Украины

Сибига призвал союзников предоставить дополнительные пакеты поддержки для укрепления энергетической устойчивости Украины перед зимой.

В ночь на 27 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, поразив порты, зернохранилища, объекты энергетики, промышленности и другую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это государственный терроризм. Это не проявление силы, а проявление беспомощности. Путин не может и не добьется ничего на поле боя. Вместо этого он делает ставку на терроризирование наших городов, портов и критической инфраструктуры.

Доказательство тщетности его террора приблизит конец этой войны", — отметил Сибига.

Он добавил, что атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути особенно вредны не только для Украины, но и для примерно 400 миллионов человек во всем мире. Один гектар украинской сельскохозяйственной земли обеспечивает продовольствием 18 человек в мире.

"Мы призываем к немедленным действиям по преодолению последствий российских атак на экспорт зерна из Украины: дополнительные маршруты, квоты, оборудование для хранения зерна и совместные усилия по обеспечению свободы судоходства вдоль наших морских путей", — подчеркнул Сибига.

Усиление поддержки Украины перед зимой

Глава МИД призвал союзников предоставить дополнительные пакеты поддержки для укрепления энергетической устойчивости Украины. 

"Мы ценим каждый вклад: средства противовоздушной обороны, генерирующие мощности, оборудование, ресурсы и импорт энергоносителей.

Мы благодарны всем нашим партнерам, которые поддерживают нас в это сложное время. Вместе мы положим конец российской войне и восстановим мир в Европе", — написал Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для остановки России нужны дополнительные системы ПВО и защита от баллистики, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Сибига после массированного удара
Сибига после массированного удара

Автор: 

обстрел (35072) Украина (41889) Сибига Андрей (1117)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
його поставили шоб він кликав ?
показать весь комментарий
27.08.2026 11:16 Ответить
+5
За Конституцією : Презик повнвстю відповідає за оборону та зовнішню політику
У реальсті: відосики, дописи із закликами, відосікі , дописи..
показать весь комментарий
27.08.2026 11:16 Ответить
+3
У нього своя конституція: «я нікому нічєво нє должен»!
показать весь комментарий
27.08.2026 11:22 Ответить

Загрузка...

 
 