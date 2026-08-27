РФ нанесла удары по критической инфраструктуре в 10 регионах, есть серьезные разрушения, - Корецкий

После массированного комбинированного удара 27 августа в 10 регионах Украины над ликвидацией последствий работают около 300 спасателей и 100 единиц спецтехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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"Под ударами оказалась критическая инфраструктура. В нескольких областях наблюдаются серьезные разрушения", — говорится в сообщении.

Корецкий отметил, что оккупанты нанесли удары по Киеву, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Полтавской областям.

"В результате атак пострадали пять человек в Кривом Роге и Запорожье. В Краматорске спасатели спасли 4 человека после удара КАБ по многоэтажному дому. Медики оказывают им необходимую помощь. В Киевской области спасатели работают над ликвидацией последствий после удара дронами по предприятиям", — отметил Корецкий.

Что этому предшествовало?

Зеленский заявил, что для противодействия российским атакам необходимо усиливать украинскую противовоздушную оборону, в частности защиту от баллистических ракет.

Сибига призвал союзников предоставить дополнительные пакеты поддержки для укрепления энергетической устойчивости Украины и защиты зерновой инфраструктуры.

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