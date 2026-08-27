7 баллистических ракет "Искандер" сбиты силами ПВО ночью. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, в том числе с использованием баллистических ракет, а также беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Так, враг нанес удар двумя противокорабельными ракетами "Оникс" с территории временно оккупированной АР Крым, баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Брянской и Курской областей РФ.

Также РФ выпустила 258 БПЛА типа Shahed (около трети — реактивные), "Гербер", S8000 "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Под ударом — Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена противокорабельная ракета "Оникс", 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а также 222 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге, севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломки) в 11 точках. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что Украина получила "немного ракет" для систем Patriot.

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