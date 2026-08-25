Украина получила немного ракет для Patriot. Нужно больше, - Зеленский
В ходе саммита "Коалиции желающих" в Киеве были достигнуты договоренности о передаче Украине дополнительной партии ракет для систем ПВО Patriot.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Партнеры укрепляют украинскую ПВО
"Мы получили — не буду говорить, от какого государства — подтверждение (о передаче. — Ред.) нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. А также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем их, чтобы сбивать ракеты врага. Ну и, если честно, также не буду говорить (от какой страны. — Ред.), еще немного поступило ракет для Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного. Нужно больше", — отметил Зеленский.
По его словам, по итогам саммита также было объявлено о новых пакетах поддержки для регионов Украины.
Подробности от Зеленского
"От Бельгии получили, от Дании — у них там Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир", — сказал президент, добавив, что участники "Коалиции желающих" поддержали и несколько ветеранских проектов, а Бельгия и Германия отдельно объявили о предоставлении Украине энергетических пакетов.
"Швеция предоставляет значительный пакет финансирования на производство украинских дронов. Благодарим за это", — подытожил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Бернем хочет убедить Трампа передать Украине ракеты Patriot.
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