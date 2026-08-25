Україна отримала трішки ракет до Patriot. Треба більше, - Зеленський

Під час саміту "Коаліції охочих" у Києві досягнуто домовленостей щодо передачі Україні додаткової партії ракет до систем ППО Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Партнери посилюють українську ППО

"Ми отримали - не буду казати, від якої з держав - підтвердження (щодо передачі. - Ред.) кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо їх, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати (від якої країни .- Ред.), ще трішки зайшло ракет до Patriot. Скільки - не можу сказати, але трішки. Треба більше", - зазначив Зеленський.

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За його словами, за підсумками саміту також було оголошено про нові пакети підтримки для регіонів України.

Деталі від Зеленського

"Від Бельгії отримали, від Данії - у них там Миколаївський напрямок. Естонія підтримує Житомир", - сказав президент, додавши, що учасники Коаліції охочих підтримали й кілька ветеранських проєктів, а Бельгія та Німеччина окремо оголосили про надання Україні енергетичних пакетів.

"Швеція дає серйозний пакет фінансування на виробництво українських дронів. Дякуємо за це", - підсумував глава держави.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Бернем хоче переконати Трампа передати Україні ракети Patriot.

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