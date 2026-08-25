Україна отримала трішки ракет до Patriot. Треба більше, - Зеленський
Під час саміту "Коаліції охочих" у Києві досягнуто домовленостей щодо передачі Україні додаткової партії ракет до систем ППО Patriot.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Партнери посилюють українську ППО
"Ми отримали - не буду казати, від якої з держав - підтвердження (щодо передачі. - Ред.) кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо їх, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати (від якої країни .- Ред.), ще трішки зайшло ракет до Patriot. Скільки - не можу сказати, але трішки. Треба більше", - зазначив Зеленський.
За його словами, за підсумками саміту також було оголошено про нові пакети підтримки для регіонів України.
Деталі від Зеленського
"Від Бельгії отримали, від Данії - у них там Миколаївський напрямок. Естонія підтримує Житомир", - сказав президент, додавши, що учасники Коаліції охочих підтримали й кілька ветеранських проєктів, а Бельгія та Німеччина окремо оголосили про надання Україні енергетичних пакетів.
"Швеція дає серйозний пакет фінансування на виробництво українських дронів. Дякуємо за це", - підсумував глава держави.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Бернем хоче переконати Трампа передати Україні ракети Patriot.
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