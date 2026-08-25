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Україна отримала трішки ракет до Patriot. Треба більше, - Зеленський

Ракети для patriot

Під час саміту "Коаліції охочих" у Києві досягнуто домовленостей щодо передачі Україні додаткової партії ракет до систем ППО Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Партнери посилюють українську ППО

"Ми отримали - не буду казати, від якої з держав - підтвердження (щодо передачі. - Ред.) кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо їх, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати (від якої країни .- Ред.), ще трішки зайшло ракет до Patriot. Скільки - не можу сказати, але трішки. Треба більше", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред України в ООН Мельник закликав посилити санкції проти Росії та передати Patriot

За його словами, за підсумками саміту також було оголошено про нові пакети підтримки для регіонів України.

Деталі від Зеленського

"Від Бельгії отримали, від Данії - у них там Миколаївський напрямок. Естонія підтримує Житомир", - сказав президент, додавши, що учасники Коаліції охочих підтримали й кілька ветеранських проєктів, а Бельгія та Німеччина окремо оголосили про надання Україні енергетичних пакетів.

"Швеція дає серйозний пакет фінансування на виробництво українських дронів. Дякуємо за це", - підсумував глава держави.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Бернем хоче переконати Трампа передати Україні ракети Patriot.

Також читайте: Франція прискорить постачання ракет-перехоплювачів для України, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (26789) Patriot (599)
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Топ коментарі
+10
І ***** це всім молоти? На Москву сигнал мол запускайте болванку ми їх зібʼємо петрвотами, а вже потім з начинкою щоб я знову волав Заходу про пару десятків мулярдів на зимовку шпаків в Ізраїлі.
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25.08.2026 14:48 Відповісти
+7
Господи, яке дурне...
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25.08.2026 14:57 Відповісти
+6
Місця дислокації теж вказало? Як же це тріпло всіх заїпло
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25.08.2026 14:49 Відповісти

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