7 балістичних "Іскандерів" збито силами ППО вночі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами, зокрема балістичними, а також безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог атакував двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської обл. РФ.
Також РФ випустила 258 БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Під ударом - Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а також 222 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна отримала "трішки ракет" до систем Patriot.
Будь ласка, зачекайте...
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