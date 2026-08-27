7 балістичних "Іскандерів" збито силами ППО вночі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами, зокрема балістичними, а також безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ворог атакував двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської обл. РФ.

Також РФ випустила 258 БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Під ударом - Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а також 222 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна отримала "трішки ракет" до систем Patriot.

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