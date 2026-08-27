Атака БпЛА на Сумщині: росіяни вбили 66-річну жінку
Увечері 26 серпня російські війська атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Сумської ОВА Олега Григорова.
Удар по житловому будинку забрав життя жінки
За попередніми даними, частину ворожих БпЛА знищили. Водночас зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.
Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка.
"Попередньо, росіяни спрямували по громаді дев'ять БпЛА. Частину ворожих дронів знищили, однак, на жаль, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури", – повідомив Григоров.
Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.
Раніше ми повідомляли, що увечері 26 серпня на Чернігівщині внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб’єкт. Без світла залишилися 7 тисяч абонентів міста Прилуки.
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