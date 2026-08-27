Атака БпЛА на Сумщині: росіяни вбили 66-річну жінку

Увечері 26 серпня російські війська атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Сумської ОВА Олега Григорова.

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Удар по житловому будинку забрав життя жінки

За попередніми даними, частину ворожих БпЛА знищили. Водночас зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка.

"Попередньо, росіяни спрямували по громаді дев'ять БпЛА. Частину ворожих дронів знищили, однак, на жаль, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури", – повідомив Григоров.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що увечері 26 серпня на Чернігівщині внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб’єкт. Без світла залишилися 7 тисяч абонентів міста Прилуки.

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