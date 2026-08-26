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Новини Обстріли Чернігівщини
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РФ пошкодила енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла 7 тисяч абонентів міста Прилуки

Прилуки залишилися без електрики після атаки РФ

Увечері 26 серпня на Чернігівщині внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб’єкт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго".

Через пошкодження без електропостачання залишилися близько 7 тисяч абонентів у Прилуках.

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Енергетики готуються до відновлення

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено близько 7 тисяч абонентів у місті Прилуки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики розпочнуть огляд обладнання та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Раніше окупанти вдарили по складу в Чернігові, двоє людей зазнали травм. 

Також читайте: Окупанти вдарили по відділеннях "Укрпошти" у Мені та Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Прилуки (58) атака (1999) знеструмлення (156) Чернігівська область (1430) Прилуцький район (51)
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