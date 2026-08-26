РФ пошкодила енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла 7 тисяч абонентів міста Прилуки
Увечері 26 серпня на Чернігівщині внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб’єкт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго".
Через пошкодження без електропостачання залишилися близько 7 тисяч абонентів у Прилуках.
Енергетики готуються до відновлення
"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено близько 7 тисяч абонентів у місті Прилуки", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики розпочнуть огляд обладнання та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Раніше окупанти вдарили по складу в Чернігові, двоє людей зазнали травм.
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